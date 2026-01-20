El Parlamento Europeo suspendió la ratificación del tratado con EE. UU. acordado en julio

Los principales grupos (conservador, socialista y liberal) acordaron la medida de forma conjunta. Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo, la defendió como el instrumento más efectivo disponible.

Weber rechazó las amenazas de Trump y llamó a Europa a mantener la calma. Insistió en actuar con el estilo europeo, no al trumpiano. El pacto, firmado en julio, otorga un arancel del 15% a productos europeos en EE.UU. y acceso libre al mercado comunitario para bienes estadounidenses.

La ratificación estaba prevista para finales de enero, con el fin de evitar una escalada arancelaria. Trump impuso un 10% adicional —posiblemente al 25% en junio— a envíos de ocho países europeos por enviar tropas a Groenlandia. La isla danesa enfrenta crecientes demandas de control por parte del presidente estadounidense.

La lista incluye Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Noruega, Reino Unido y Suecia. Trump también amenazó con aranceles del 200% a vinos franceses por rechazar su Consejo de Paz. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, criticó los gravámenes como un error entre aliados y prometió una respuesta firme y unida.