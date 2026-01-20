El Parlamento Europeo suspendió la ratificación del tratado con EE. UU. acordado en julio

El Parlamento Europeo suspendió este martes la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos. La decisión surgió por las presiones de Donald Trump para controlar Groenlandia. Los principales grupos —conservador, socialista y liberal— acordaron la medida de forma conjunta. Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo, la defendió como el instrumento más efectivo disponible.
Weber rechazó las amenazas de Trump y llamó a Europa a mantener la calma. Insistió en actuar con el estilo europeo, no al trumpiano. El pacto, firmado en julio, otorga un arancel del 15% a productos europeos en EE.UU. y acceso libre al mercado comunitario para bienes estadounidenses.
La ratificación estaba prevista para finales de enero, con el fin de evitar una escalada arancelaria. Trump impuso un 10% adicional —posiblemente al 25% en junio— a envíos de ocho países europeos por enviar tropas a Groenlandia. La isla danesa enfrenta crecientes demandas de control por parte del presidente estadounidense.
La lista incluye Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Noruega, Reino Unido y Suecia. Trump también amenazó con aranceles del 200% a vinos franceses por rechazar su Consejo de Paz. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, criticó los gravámenes como un error entre aliados y prometió una respuesta firme y unida.