Detuvieron a un cabo de la Policía Federal que disparó indiscriminadamente en estado de ebriedad

20 de Enero de 2026 10:00hs

Un hombre resultó herido de un balazo en la pierna durante un confuso episodio registrado en la madrugada en Villa Crespo. El hecho ocurrió cerca de las 6, en la puerta de una fábrica ubicada en la esquina de Muñecas y Fitz Roy, adonde los empleados de una empresa gastronómica llegaban para comenzar su jornada laboral.

Hasta allí llegó un hombre en aparente estado de ebriedad, a bordo de un Volkswagen Vento oscuro sin patente visible. Bajó del vehículo y comenzó a disparar hacia las personas que ingresaban a la planta, según relataron los trabajadores, que contaron al menos una docena de detonaciones.

En medio de los tiros, el agresor gritaba que “era un soldado”, lo que llevó a los empleados a descartar que se tratara de un intento de robo. Uno de los proyectiles impactó en la pierna de uno de los choferes de la empresa, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Durand para su atención.

Cuando los pocos trabajadores presentes se refugiaron detrás de las persianas, el tirador continuó disparando en la calle y perforó una ventana de una vivienda, con un disparo que terminó dentro de una de las habitaciones. Tras el llamado al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar y detuvieron al agresor, que luego fue identificado como un cabo primero de la Policía Federal, según confirmaron fuentes policiales.