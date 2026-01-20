Acuerdo Mercosur-UE: "Si no tenemos una estrategia para mejorar la competitividad, vamos a perder el 20% de empresas"

El problema son los altos costos en dólares, no puede bajar la presión impositiva. La reforma laboral, cuando salga, no va a ser la solución", planteó el presidente de Industriales Pymes Argentinos. Para Rosato, la Argentina, a nivel industrial, "va a ser un cliente" de países como Alemania o Italia. Y graficó: "En materia de financiamiento estamos muy lejos, cuando EE. UU. le da a sus industrias 4% de tasa de interés, Europa 2,15%, China 3%, y Argentina un 50%".

20 de Enero de 2026 08:39hs

