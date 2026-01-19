Los casos de sífilis aumentaron más de 64% en la Argentina durante 2025

La tendencia alcista afectó también a mujeres embarazadas, con un aumento del 10%. Así, 2025 marcó la cifra más alta en años recientes y consolidó el crecimiento sostenido de notificaciones en Argentina.

19 de Enero de 2026 16:49hs

Los casos de sífilis en la población general subieron drásticamente en 2025 respecto a 2024. El Boletín Epidemiológico Nacional registró 55.183 casos acumulados, frente a una mediana de 33.571 en el período 2020-2024. Esto equivale a un incremento del 64% o 71%, según los criterios de comparación.

La tendencia alcista afectó también a mujeres embarazadas. Allí, los casos pasaron de una mediana de 11.396 a 12.532, un aumento del 10%. Así, 2025 marcó la cifra más alta en décadas y consolidó el crecimiento sostenido de notificaciones en Argentina.

Las autoridades sanitarias alertan sobre este desafío para la vigilancia de infecciones de transmisión sexual. El incremento exige mayor control y representa una carga adicional para el sistema de salud del país.

Otras enfermedades de transmisión sexual mostraron patrones mixtos en el mismo período. La gonorrea disminuyó un 43% en notificaciones, aunque los casos confirmados subieron un 33% versus la mediana previa. Chlamydia trachomatis y Mycoplasma genitalium se mantuvieron estables, mientras que Trichomonas vaginalis bajó levemente y la secreción genital purulenta en varones creció un 65%, posiblemente por mejores detecciones.