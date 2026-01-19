Las Bolsas de Comercio y Cereales del país celebraron la firma del acuerdo Mercosur-UE

Destacaron el entendimiento como “un paso significativo en el proceso de integración y cooperación entre ambos bloques y en el fortalecimiento de los vínculos comerciales, económicos y productivos entre las dos regiones”.

19 de Enero de 2026 10:12hs

“Las Bolsas de Comercio y Cereales del país celebran la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea”. Así titularon su declaración las entidades representativas de los sectores agroindustriales del país, tras la firma del entendimiento entre los cancilleres latinoamericanos y la presidente de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

“La concreción del entendimiento entre ambos bloques constituye un hito relevante para la inserción internacional de la Argentina y abre un marco de previsibilidad y oportunidades para el desarrollo de las cadenas productivas y agroindustriales”, señalaron las entidades productivas, en línea con la posición del gobierno de Javier Milei, quien estuvo presente en la cita en Asunción del Paraguay.

“Las Bolsas de Comercio y Cereales del país destacan la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea por parte de los presidentes de los países miembros”. Estuvieron presente Santiago Peña, residente de Paraguay (anfitrión y presidente pro témpore del bloque); Yamandú Orsi, de Uruguay; Rodrigo Paz: Presidente de Bolivia (en fase de adhesión) y José Raúl Mulino de Panamá.

Las entidades argentinas destacaron el entendimiento como “un paso significativo en el proceso de integración y cooperación entre ambos bloques y en el fortalecimiento de los vínculos comerciales, económicos y productivos entre las dos regiones”. Firman el comunicado las Bolsas de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Rosario, Córdoba y Santa Fe.

“En este sentido, el acuerdo presenta un potencial significativo para la agroindustria argentina, al ampliar las oportunidades de acceso a mercados y mejorar las condiciones de inserción internacional de las cadenas agroalimentarias, especialmente aquellas orientadas a productos con mayor valor agregado y a destinos de alta exigencia”.

Escalar las exportaciones

Señalaron las instituciones que “el nuevo escenario abre perspectivas favorables para el desarrollo de inversiones productivas, el fortalecimiento de la capacidad exportadora y la consolidación de los complejos agroindustriales, en un contexto que, aun con una implementación gradual, contribuye a ordenar expectativas y a generar incentivos sostenidos para la producción y la industrialización”.

Por último, “desde las Bolsas de Comercio y Cereales del país se subraya la relevancia que este proceso puede tener para el entramado logístico y portuario del país, cuyo desempeño resulta clave para acompañar una mayor integración del país a los flujos del comercio internacional”. Cabe recordar que Luis Inacio Lula Da Silva no asistió a la ceremonia.

Algunos números

Según el Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales de las Bolsas y Ciara/CEC, la UE eliminará totalmente sus aranceles para el 84% de los productos agroindustriales y otorgará preferencias parciales o cuotas para el 15,5% restante.

En ese 15,5% de los productos con “mayor sensibilidad”, la UE ha establecido contingentes arancelarios con volúmenes específicos para 100.000 toneladas de carne bovina (fresca y congelada), 180.000 toneladas de carne aviar y 25.000 toneladas de carne porcina.

Así sucederá además con 1 millón de toneladas de maíz y sorgo, 650.000 toneladas de etanol, 60.000 toneladas de arroz y 45.000 toneladas de miel. También con 30.000 toneladas de quesos, 10.000 de leche en polvo y 5.000 de fórmulas infantiles.

Todo con un dato relevante: el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo tendrá derecho a utilizar el 100% de estas cuotas hasta que el resto de los socios se incorporen y se distribuya el porcentaje acordado entre ellos.