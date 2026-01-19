La Selección jugará un amistoso contra Catar, luego de la Finalissima con España

El encuentro de los campeones regionales de Conmebol-UEFA está programado para el 27 de marzo en el estadio Lusail. Cuatro días después, el 31 de marzo, Argentina disputará un amistoso ante el local en el mismo escenario.

La Selección argentina avanza en la definición de su calendario previo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para la Copa que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. En este contexto, el primer partido de alto perfil del año será la Finalissima contra España.

Este encuentro de los campeones regionales de Conmebol-UEFA está programado para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar. Cuatro días después, el 31 de marzo, Argentina disputará un amistoso ante el local Catar en el mismo escenario. Allí, Scaloni podrá rotar jugadores y evaluar opciones del plantel.

El duelo forma parte del Qatar Football Festival, un torneo concentrado con selecciones de varios continentes. Además de Argentina y Catar, participarán Arabia Saudita, Egipto y Serbia. La Finalissima se integra como uno de los partidos centrales del evento.

El festival promete cinco jornadas de fútbol en distintos estadios qataríes. Jugadores como Lionel Messi, Lamine Yamal y Mohamed Salah generarán gran expectativa. Las selecciones aprovecharán para ajustar tácticas, probar alternativas y medir el estado físico ante alta exposición.