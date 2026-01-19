La Justicia aceptó a ARCA como querellante en la causa contra la AFA

Es en la causa por la presunta apropiación indebida de más de $19.000 millones. Así, ARCA gana acceso pleno al expediente, derecho a proponer pruebas y a apelar resoluciones.

19 de Enero de 2026 17:12hs

El juez Diego Amarante admitió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como querellante en la causa contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunta apropiación indebida de más de $19.000 millones. Así, ARCA gana acceso pleno al expediente, derecho a proponer pruebas y a apelar resoluciones. La investigación avanza con urgencia tras habilitar la feria judicial de enero.

ARCA denunció el 12 de diciembre que la AFA retuvo tributos de clubes sin girarlos al fisco. El fiscal Claudio Navas Rial imputó a la conducción por evasión agravada. Los letrados de ARCA detallaron un perjuicio de $19.353.546.843,85 por irregularidades en IVA, Ganancias y aportes previsionales desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.

ARCA sostiene que esas sumas son caudales públicos desde la retención, no patrimonio de la AFA. Por eso, califica los hechos como apropiación indebida y no mera morosidad. La AFA rechazó la demanda a fines de diciembre y la tildó de campaña difamatoria contra su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia.

El juzgado ordenará diligencias como citaciones a autoridades de la AFA y pedidos de documentación contable. La defensa, liderada por Norberto Frontini, ya se presentó sin descargos de fondo. Paralelamente, la AFA negó irregularidades ante la Inspección General de Justicia y acusó al Estado de desidia.