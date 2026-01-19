La inflación mayorista subió a 2,4% en diciembre, según el Indec

Este registro supera en 0,8 puntos porcentuales al de noviembre. Los productos primarios nacionales lideraron el alza con un 2,5%, frente al -0,3% previo, destacando el petróleo con un 3,4%.

19 de Enero de 2026 17:17hs

La inflación mayorista escaló al 2,4% en diciembre, impulsada por subas en petróleo y derivados. Así lo informó este lunes el INDEC a través del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). Este registro supera en 0,8 puntos porcentuales al de noviembre.

Los productos primarios nacionales lideraron el alza con un 2,5%, frente al -0,3% previo, destacando el petróleo con un 3,4%. Los productos manufacturados nacionales subieron un 2,6%, 0,3 puntos por encima de noviembre; allí impulsaron los refinados de petróleo con un 6,3% y los alimentos y bebidas con un 3,2%.

Los artículos importados crecieron un 1,7%, tras caer un 0,6% en noviembre. En el año, el IPIM acumuló un 26,2%, menos de la mitad que en 2024.