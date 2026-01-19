Inicio de Temporada con buenas expectativas turísticas

Por Ricardo Seronero
Desde la Cámara Argentina de Turismo estamos trabajando fuertemente, junto a nuestros miembros, y a la Secretaría de Turismo de la Nación en seguir dando impulso a los beneficios del programa “Elegí Argentina”; es fundamental que los argentinos sepan que a través de este portal pueden conocer diferentes descuentos y beneficios para viajar por todo el país, incluso con hasta 12 cuotas sin interés” afirmó Laura Teruel presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y agregó: “Vamos a seguir trabajando para que la segunda quincena de enero y febrero traccionen aún más turistas a lo largo y ancho del país porque si el turismo crece, Argentina se fortalece”.
Entre los destinos más elegidos a nivel nacional, se destacaron:
• En Provincia de Buenos Aires:
- Pinamar, con un promedio general de ocupación del 84% con Cariló en el 90% y picos en diferentes destinos del partido los fines de semana, llegando a ocupación plena. Vale destacar que de cara a la segunda quincena las reservas ya rondan el 80%.
- Mar del Plata tuvo una ocupación promedio, durante la primera quincena, del 65% y proyecta para la segunda quincena estar por encima del 70%.
- Monte Hermoso promedió el 65/70% con ocupación plena los fines de semana.
- Villa Gesell promedió el 70% con destinos como Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul en el orden del 80%.
• En la Provincia de Córdoba:
- Durante la primera semana de enero se marcó un aumento general del 20% de turistas respecto del mismo período del año anterior.
- Villa General Belgrano promedió el 80% y registró picos de ocupación del 95% con fuerte protagonismo del Summerfest.
- Villa Carlos Paz se ubicó en promedio por encima del 70% con picos del 85%.
• En la Región de Cuyo:
- San Juan promedió a nivel provincial el 67% de ocupación, con localidades como Iglesia y Calingasta con ocupación de alrededor del 80%.
- Mendoza promedió el 50% con picos del 65%.
• En el Litoral:
- En Misiones: Iguazú tuvo un gran inicio de temporada con una ocupación promedio del 85% y más de 50 mil visitantes en el Parque Nacional Iguazú en los primeros 10 días del mes. Por su parte, Posadas, tuvo un promedio de ocupación cercano al 60%.
- Entre Ríos tuvo un promedio general de ocupación del 70% con fuerte impacto de las fiestas populares de la provincia. Gualeguaychú, Colón, Victoria, entre los más buscados.
- Santa Fe tuvo un 68% promedio de ocupación durante la primera quincena, con más de 100.000 turistas, una importante agenda cultural, Rosario y ciudad de Santa Fe está entre los destinos más elegidos.
• En el Norte del país:
- Jujuy puso en marcha una importante agenda de promoción turística destacando el carnaval jujeño, la ruta del vino y el tren solar, entre otros atractivos provinciales y promedió el 60% de ocupación con La Quebrada en el 75%.
- Santiago del Estero-Banda mostró una ocupación promedio del 60%.
• En Patagonia se destacaron:
- En Río Negro: Bariloche como el más elegido con un 80% de ocupación. Las Grutas y General Roca registraron un 75%, mientras que El Bolsón alcanzó el 60%.
- En el caso de Neuquén, culminó la primera quincena, con un 75% promedio y grandes expectativas para el resto de la temporada: San Martín de los Andes arriba del 80% (un 5% más que en 2025); Villa la Angostura 83%; Alto Neuquén 60%.
- Chubut: Puerto Pirámides, en Península de Valdés, tuvo un gran inicio de temporada. En el fin de semana del 10 de enero ingresaron cerca de 11.000 visitantes.
- En el caso de Tierra del Fuego, se destacó la ciudad de Ushuaia con un 77% de ocupación.
- En La Pampa, el último fin de semana de la quincena, tuvo una gran convocatoria que superó los 20 mil asistentes a distintos eventos y fiestas provinciales.
