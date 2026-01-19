Gran inicio de temporada en San José, Entre Ríos

La ciudad registró altos niveles de ocupación turística durante la primera quincena de enero, con un promedio del 75 % entre semana y picos del 84,5 % los fines de semana. Se estimaron más de 45.000 pernoctes y un impacto económico superior a los $17millones, impulsando el movimiento en alojamientos, gastronomía, comercios y servicios.

Por Ricardo Seronero



Los resultados correspondientes a la primera quincena de enero de 2026 confirman un inicio de temporada positivo para la ciudad de San José, en la provincia de Entre Ríos con buenos niveles de ocupación, una estadía promedio consolidada y un significativo movimiento económico generado a partir de la actividad turística.

La ocupación promedio del 75 % durante la semana y del 85 % los fines de semana, junto a una estadía promedio de 4,1 noches y más de 45.000 pernoctes estimados, reflejan una demanda sostenida y un perfil de visitante que elige permanecer varios días en el destino, favoreciendo el consumo local y la diversificación de experiencias.

Asimismo, espacios estratégicos como las Termas San José y el Balneario Camping San José registraron una importante afluencia de visitantes, destacándose el alto número de ingresos, la ocupación del sector de acampe y la participación tanto en días de semana como durante los fines de semana, lo que evidencia un flujo turístico constante a lo largo del período.

En este contexto, el movimiento económico estimado, calculado en función de los pernoctes y el gasto diario promedio por persona, pone de manifiesto el impacto positivo del turismo en la economía local, dinamizando sectores como el alojamiento, la gastronomía, el comercio, los servicios y las actividades recreativas.

Cabe destacar, además, el rol fundamental de los eventos populares y culturales que se desarrollan en la ciudad durante la temporada estival, tales como El Recreo No Duerme, Los Callejeros y El Paseito, propuestas libres y gratuitas que combinan shows musicales, patios gastronómicos y ferias de emprendedores. Estas iniciativas no solo fortalecen la identidad local y el acceso a la cultura, sino que también generan un importante movimiento de público y consumo, contribuyendo de manera directa a la dinamización de la economía local.

En conjunto, los indicadores relevados permiten afirmar que San José continúa consolidándose en la provincia de Entre Ríos como un destino turístico competitivo, diverso y activo, sostenido por una oferta integral que combina naturaleza, termalismo, eventos y propuestas culturales,

reafirmando el valor del turismo como motor de desarrollo local y regional.



Otros datos



En el Balneario Camping San José: 950 carpas, 2.600 acampantes para 14.000 ingresos de personas. Las Termas San José recibieron 9.356 ingresos durante el período.

La Fiesta Provincial del Campamentista, con más de 20.000 personas durante sábado y domingo, fue uno de los grandes eventos de la quincena.

San José sigue consolidándose como uno de los destinos más elegidos del verano entrerriano.



Viví el verano más largo de Entre Ríos. Vivilo acá, en San José.



