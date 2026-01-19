Comodoro Rivadavia

Casi cien familias debieron abandonar sus hogares por un deslizamiento de tierras en el cerro Hermitte

Durante la madrugada, el corrimiento se intensificó y generó grietas profundas junto con colapsos parciales en estructuras habitadas. Un vecino describió que su casa "se abrió al medio".
19 de Enero de 2026 16:15hs
Casi cien familias debieron abandonar sus hogares por un deslizamiento de tierras en el cerro Hermitte
Un deslizamiento de tierras azotó la ladera sur del cerro Hermitte, en Comodoro Rivadavia, y obligó a evacuar preventivamente a más de 90 familias. El fenómeno causó destrozos en viviendas, calles y servicios básicos. Afortunadamente, no hubo heridos ni víctimas fatales.

Los barrios Sismográfica y El Marquesado sufrieron los mayores daños, ya que estas zonas enfrentan inestabilidad crónica del suelo. Durante la madrugada, el corrimiento se intensificó y generó grietas profundas junto con colapsos parciales en estructuras habitadas. Los vecinos oyeron crujidos y vibraciones antes de los impactos más graves; uno de ellos describió que su casa "se abrió al medio".

Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y policías montaron un operativo de emergencia para trasladar a los residentes. Muchas familias dejaron sus hogares con pocas pertenencias y se dirigieron a espacios municipales. El deslizamiento rompió decenas de cañerías de gas y agua, lo que elevó el riesgo y justificó una custodia policial reforzada en las zonas evacuadas.

Los vecinos habían alertado previamente sobre movimientos irregulares del terreno mediante reuniones con autoridades locales. El municipio mantiene un monitoreo activo y prohíbe el regreso a las viviendas hasta confirmar la seguridad total.

