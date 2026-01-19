Casi cien familias debieron abandonar sus hogares por un deslizamiento de tierras en el cerro Hermitte

Durante la madrugada, el corrimiento se intensificó y generó grietas profundas junto con colapsos parciales en estructuras habitadas. Un vecino describió que su casa "se abrió al medio".

19 de Enero de 2026 16:15hs

Un deslizamiento de tierras azotó la ladera sur del cerro Hermitte, en Comodoro Rivadavia, y obligó a evacuar preventivamente a más de 90 familias. El fenómeno causó destrozos en viviendas, calles y servicios básicos. Afortunadamente, no hubo heridos ni víctimas fatales.

Los barrios Sismográfica y El Marquesado sufrieron los mayores daños, ya que estas zonas enfrentan inestabilidad crónica del suelo. Durante la madrugada, el corrimiento se intensificó y generó grietas profundas junto con colapsos parciales en estructuras habitadas. Los vecinos oyeron crujidos y vibraciones antes de los impactos más graves; uno de ellos describió que su casa "se abrió al medio".

Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y policías montaron un operativo de emergencia para trasladar a los residentes. Muchas familias dejaron sus hogares con pocas pertenencias y se dirigieron a espacios municipales. El deslizamiento rompió decenas de cañerías de gas y agua, lo que elevó el riesgo y justificó una custodia policial reforzada en las zonas evacuadas.

Los vecinos habían alertado previamente sobre movimientos irregulares del terreno mediante reuniones con autoridades locales. El municipio mantiene un monitoreo activo y prohíbe el regreso a las viviendas hasta confirmar la seguridad total.