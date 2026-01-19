Bastián Jerez fue operado exitosamente por quinta vez

La intervención consistió en recolocar una válvula para medir la presión endocranial que había sido retirada previamente. Sin embargo, su pronóstico sigue siendo reservado y continúa en terapia intensiva.

El pequeño Bastián Jerez, gravemente herido en el choque de una UTV contra una camioneta en La Frontera de Pinamar, superó este lunes su quinta cirugía con éxito. La intervención, realizada alrededor de las 17 en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, consistió en recolocar una válvula para medir la presión endocranial que había sido retirada previamente. Matías Morla, abogado del padre del niño, confirmó el resultado positivo desde la puerta del centro médico. Sin embargo, el pronóstico del menor sigue reservado en terapia intensiva.

Hasta el domingo, el equipo médico celebraba las respuestas del niño a estímulos, aunque preocupaba la posible secuela neurológica por la falta de oxígeno inicial. La situación cambió abruptamente cuando un estudio detectó sangre, lo que exigió la operación de urgencia. Morla destacó que, pese al optimismo previo, las consecuencias cerebrales aún son inciertas. Además, el hospital había suspendido sedantes profundos y mantenía una sedación leve para reducir progresivamente la asistencia respiratoria.

El letrado apuntó directamente a la responsabilidad del conductor de la camioneta Amarok en el accidente. Según el perito de la defensa, el vehículo de 2.000 kilos tomó envión contra la UTV de 700 kilos, que avanzaba despacio en la arena, y actuó como una rampa. Morla advirtió que este conductor "pende de un hilo" ante las pericias pendientes. El experto concluye que esa dinámica provocó la colisión.

Las pericias toxicológica y accidentológica están programadas para el 22 y 26 de enero, con muestras de sangre de todos los involucrados. Ambos conductores enfrentan imputaciones en la causa. Bastián llegó al hospital marplatense el jueves en helicóptero sanitario tras dos cirugías previas, y su madre, Macarena, pidió rezos por él mientras desmentía versiones de imprudencia o carrera en el grupo que regresaba a su hospedaje.