Argentina tendrá fuerte presencia y protagonismo en FITUR 2026, en Madrid

Con una importante delegación de empresarios y representantes de los destinos turísticos Argentina estará presente en una de las principales ferias de turismo a nivel mundial.

19 de Enero de 2026 16:27hs

Por Ricardo Seronero

FITUR, organizada por IFEMA Madrid, es una de las ferias de turismo más relevantes del mundo y el principal punto de encuentro del sector turístico para los mercados emisores y receptivos de Iberoamérica, Europa y el resto del mundo.

Declaraciones de Laura Teruel

“La Cámara Argentina de Turismo tendrá un lugar destacado en la comitiva Argentina que va a ser protagonista en FITUR 2026 y es un desafío importante en mi primer año al frente de CAT. La comitiva representa la continuidad de un trabajo institucional sólido y, a la vez, la oportunidad de imprimir una mirada renovada, con foco en la articulación público-privada, la federalización de la oferta turística y el posicionamiento internacional de la Argentina como un destino competitivo, diverso y de calidad. FITUR es un espacio estratégico para fortalecer vínculos, abrir nuevos mercados y consolidar relaciones con actores clave del turismo global.”

“Las expectativas para FITUR 2026 son muy positivas. Una importante delegación de Argentina estará presente en FITUR, a la misma la integrarán representantes de 21 destinos turísticos del país y más de 100 empresarios del sector, operadores y prestadores de servicios turísticos y representantes de las entidades nucleadas en la Cámara Argentina de Turismo. Esperamos una feria dinámica, con alto nivel de encuentros comerciales y una agenda intensa de reuniones que nos permita seguir generando oportunidades concretas para el sector. Argentina llega con una propuesta madura, que combina destinos consolidados con productos emergentes, experiencias auténticas y una fuerte impronta en turismo de naturaleza, cultural, gastronómico y de eventos. FITUR 2026 será una vidriera clave para reafirmar el potencial del turismo argentino y su rol como motor de desarrollo económico y generación de empleo”

DATOS CLAVE – EDICIÓN 2025 (IFEMA)

Más de 9.000 empresas expositoras

152 países participantes

Más de 800 expositores

Alrededor de 250.000 visitantes totales

Más de 150.000 profesionales del sector

Miles de encuentros comerciales y rondas de negocios, con fuerte presencia de operadores, agencias, destinos, aerolíneas, hotelería y tecnología aplicada al turismo

LA PARTICIPACIÓN ARGENTINA: UNA DELEGACIÓN DE ALTO IMPACTO

Argentina tendrá en FITUR una de las delegaciones más importantes de la región, tanto por volumen como por representatividad institucional y empresarial.

Presencia argentina destacada

Más de 100 empresarios del sector turístico

21 destinos argentinos representados

Más de 70 empresas turísticas

Participación conjunta del sector público y privado

Gobernadores y ministros de Turismo acompañando la delegación

Más de 4.000 reuniones de negocios previstas

Atraer inversiones y nuevos mercados emisores

Relevancia para el sector turístico

Participar en FITUR permite al sector turístico argentino:

Acceder a mercados estratégicos internacionales

Generar contactos comerciales de alto valor

Presentar productos, experiencias y destinos ante decisores clave

Fortalecer la marca país en uno de los escenarios más competitivos del turismo global

Impulsar el trabajo articulado entre Nación, provincias y sector privado



