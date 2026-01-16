Ya se cosechó el 16% del área sembrada con girasol en Argentina

Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires advirtieron que el cultivo empieza a sentir señales de alerta por la escasez de precipitaciones en el sur del área agrícola

16 de Enero de 2026 10:46hs

La cosecha de girasol empezó a tomar mayor velocidad: tras un avance intersemanal de 5,2 puntos porcentuales, ya se recolectó el 16,3% del área apta nacional, con el inicio formal de las labores en el norte de Córdoba. La recolección continúa empujada por la dinámica en el norte del país, donde los primeros lotes marcan el pulso de la campaña, indica el panorama agrícola semanal que elabora la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

El mayor avance se observa en el NEA, región donde ya se cubrió el 67% del área, con un rinde promedio de 22,9 qq/Ha. En tanto, los primeros lotes cosechados en el norte cordobés muestran resultados alentadores, con rindes en torno a los 30 qq/Ha, lo que permite proyectar un escenario positivo, aunque condicionado por la evolución climática en las próximas semanas.

Sin embargo, el cultivo empieza a sentir señales de alerta: la escasez de precipitaciones en el sur del área agrícola comenzó a impactar en la condición hídrica, reduciendo en 9 puntos porcentuales el área clasificada como Adecuada/Óptima. Aun así, el girasol mantiene un estado general favorable: el 96% del área se conserva entre Normal y Excelente, con un 33% en plena floración y un 37% que ya inició el período de llenado de grano.

Por otra parte, la siembra de sorgo granífero mostró un avance marcado durante los últimos quince días: progresó 15,4 puntos porcentuales y alcanzó el 83,3% de las 900.000 hectáreas proyectadas para la campaña. En el NEA y NOA, el ritmo continúa con demoras por precipitaciones recientes que complican el ingreso a los lotes; mientras tanto, en el resto del país los primeros planteos entran en floración y, pese a una menor oferta hídrica inicial, el cultivo sostiene un desarrollo adecuado, con una condición general entre Buena y Normal.