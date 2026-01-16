Se incendió un depósito de garrafas: las llamas superaron los cuatro metros de altura

Explosiones sucesivas destrozaron varias cuadras a la redonda. Vecinos denunciaron al menos diez personas lastimadas.

16 de Enero de 2026 16:23hs

Un depósito de garrafas en Famaillá, Tucumán, se incendió este viernes al mediodía y generó pánico en un barrio entero. El fuego estalló en un galpón de Bartolomé Mitre al 900, en la zona oeste de la ciudad. Explosiones sucesivas destrozaron varias cuadras a la redonda. Vecinos denunciaron al menos diez personas lastimadas.

Restos de garrafas volaron por el aire y cayeron hasta cinco cuadras del lugar. Videos virales en redes sociales muestran llamas intensas que resistieron la lluvia incesante. En uno de ellos, una voz alerta: "Salgan de ahí, vengan para acá que están volando las garrafas". Las explosiones se multiplicaron mientras el fuego consumía el depósito.

Bomberos, policías y personal especializado trabajan para controlar el siniestro. Cortaron calles aledañas y alejaron a los curiosos. La situación persiste pasada el mediodía, con esfuerzos para resguardar a la población.

Las autoridades investigan las causas del incendio. Los daños afectan al menos cinco cuadras. Los vecinos esperan un informe oficial sobre heridos y pérdidas materiales.