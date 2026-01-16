Récord histórico del trigo argentino

La producción del cereal se constituyó en el el máximo histórico nacional, con un rinde promedio que supera en 50,4 % al de las últimas cinco campañas

16 de Enero de 2026 10:43hs

La campaña triguera 2025/26 cerró con números que ya se ubican en los libros de récords: la cosecha finalizó con una producción estimada en 27,8 millones de toneladas (MTn), configurando el máximo histórico nacional. El desempeño del cereal no solo se explicó por una buena superficie recolectada, sino también por un salto notable en los rindes, que terminaron consolidando un ciclo excepcional en prácticamente todas las zonas productivas.

Según los datos relevados por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el rinde promedio nacional alcanzó los 43,5 qq/Ha, valor que se ubicó 50,4% por encima del promedio de las últimas cinco campañas. El dato sobresale porque, además, los rindes superaron marcas históricas en todas las regiones del área agrícola, sin registrarse desvíos relevantes en el tramo final de la recolección. Así, el trigo culminó con un volumen extraordinario sostenido por un desempeño productivo generalizado.