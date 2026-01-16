Operaron por tercera vez a Bastián Jerez

Bastián Jerez, un niño de 8 años internado en grave estado, recibió su tercera cirugía este viernes en el Hospital Interzonal Materno Infantil de Mar del Plata. El menor sufrió un accidente en médanos de Pinamar, donde una UTV chocó de frente contra una camioneta. Las autoridades emitieron un nuevo parte médico con detalles de la operación.
Los médicos retiraron el packing hepático y cerraron el abdomen con éxito. Realizaron estudios de alta complejidad para evaluar al paciente desde su ingreso. Así exploraron su estado de manera minuciosa.
Bastián presenta múltiples fracturas de cráneo. Permanece en cuidados intensivos con pronóstico reservado. Los equipos esperan una evolución favorable.
Profesionales de salud mental del Ministerio de Salud provincial acompañan a la familia. Iniciaron el apoyo en Pinamar mediante la Red Provincial de Salud Mental en Incidentes Críticos. Ahora continúan en el hospital y la Región Sanitaria VIII.