Mendoza se prepara para recibir el congreso de agentes de viajes FAEVYT

Es el encuentro más esperado por los profesionales del turismo. La ciudad de Mendoza será sede del Congreso de Agentes de Viajes FAEVYT, que se realizará los días 28 y 29 de mayo, consolidándose una vez más como el principal espacio de encuentro y profesionalización de agentes de viajes de todo el país. El presidente de FAEVYT, Andrés Deyá, señaló: “El Congreso de Agentes de Viajes es el espacio donde el sector se encuentra para analizar el presente y proyectar el futuro".

16 de Enero de 2026 16:54hs

Por Ricardo Seronero

Organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), el Congreso reunirá a referentes del sector turístico, empresarios, dirigentes y especialistas, en dos jornadas de trabajo que combinarán conferencias magistrales, talleres sectoriales y debates sobre los principales temas que atraviesan a las agencias de viajes y a la actividad turística en la actualidad.

Al respecto, el presidente de FAEVYT, Andrés Deyá, señaló: “El Congreso de Agentes de Viajes es el espacio donde el sector se encuentra para analizar el presente y proyectar el futuro. Es un ámbito de capacitación, intercambio y construcción colectiva que pone en valor el profesionalismo, la formación permanente y el rol estratégico de los agentes de viajes, protagonistas fundamentales del desarrollo del turismo argentino. Venimos de la 50° edición del Congreso en Paraná con más de 1200 agentes de viajes de todo el país y ya estamos trabajando para hacer un Congreso histórico en Mendoza”.

Por su parte, Guillermo Sallitto, presidente de La Asociación Mendocina de Agencias de Viajes y Turismo (AMAVYT) destacó que “Es una gran satisfacción y un verdadero orgullo que, después de tantos años, Mendoza vuelva a ser sede del Congreso de Agentes de Viajes. Desde la provincia, reconocida por su hospitalidad, su identidad turística y su tradición vitivinícola, ya estamos trabajando para recibir en mayo a los profesionales de todo el país, con el compromiso y la calidez que caracterizan a Mendoza”

La elección de Mendoza como sede refuerza además el carácter federal del Congreso y pone en valor a un destino turístico emblemático, que combina infraestructura, conectividad y una fuerte identidad vinculada al turismo.

Con una agenda pensada para abordar las principales problemáticas y ejes estratégicos del sector, el Congreso de Agentes de Viajes FAEVYT 2025 se perfila nuevamente como una cita imprescindible para quienes forman parte de la actividad turística en la Argentina.

