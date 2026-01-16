¡Llegó el primer lote de maíz!

Arribó desde Corrientes a la Bolsa de Cereales de Córdoba, el 1° lote del cultivo para el remate de la cosecha 2025/2026, que marca el inicio de una nueva campaña agrícola

16 de Enero de 2026 11:07hs

Desde Mercedes, Corrientes, arribó el primer lote de maíz para el remate de la cosecha 2025/2026. El ingreso de este primer lote marca oficialmente el inicio de una nueva campaña agrícola, que -en este caso- se proyecta como récord en términos de volúmenes de producción.

Concretamente, proviene de la localidad de Mercedes, en la provincia de Corrientes, y pertenece al productor COPRA SA, quien destinó un total de 542 hectáreas para su siembra.

El cultivo fue implantado el día 10 de agosto de 2025 y cosechado el 10 de enero de 2026, cumpliendo con los plazos agronómicos esperados para la región.

Tras su recepción, fue sometido a los análisis técnicos correspondientes, donde se constató que reúne todos los requisitos de calidad exigidos para participar del certamen.

Este acontecimiento no solo destaca el esfuerzo y la planificación del productor, sino que también simboliza el comienzo de una nueva etapa productiva para el sector maicero, reafirmando la importancia del maíz como cultivo estratégico y el compromiso con la excelencia en cada campaña.

Cabe consignar que la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que la zafra del cultivo arrojará un volumen final de 62 millones de toneladas, 24% por encima de 2024.