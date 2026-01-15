La ocupación de los feedlots alcanza al 64%

El informe de encierre publicado por la Cámara Argentina de Feedlots detalla que este dato implica un incremento de 2,6% respecto del relevamiento del mes anterior.

15 de Enero de 2026 14:00hs

La ocupación de los feedlots alcanza el 64%, según indica el último informe de encierre publicado por la Cámara Argentina de Feedlots (CAF), que detalla que, sobre una capacidad total de 825.818 cabezas de ganado, la ocupación promedio de los 106 establecimientos asociados ascendía al 64,2%, registrando un incremento de 2,6% respecto del relevamiento del mes anterior.

En tanto, el Índice de Reposición Feedlot (IRF), que indica la cantidad de animales ingresados por cada animal vendido, resultó de 1,18 en el último mes del año, lo que constituye una clara señal de reposición en comparación con el 0,97 registrado en igual período del año anterior. En efecto, el 54% de las empresas asociadas se encontraban en proceso de llenado, frente al 49% registrado en diciembre de 2024.

El margen bruto estimado por la CAF —antes de intereses e impuestos— arrojó para diciembre un resultado negativo equivalente a 5,6 kilos de novillito terminado, mejorando respecto a los 7,7 kilos de déficit calculados para el mes anterior.