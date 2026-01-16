Histórico: la producción de leche de 2025 fue la mayor de la década

Estos resultados reflejan el esfuerzo de los productores e industriales del sector, que se traduce en la incorporación de tecnología, la mejora en los sistemas de manejo, y la adopción de buenas prácticas productivas

16 de Enero de 2026 11:21hs

La producción nacional de leche alcanzó el mayor nivel de los últimos 10 años, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que destacó, además, que la producción nacional entre enero y diciembre de 2025 alcanzó 11.618 millones de litros de leche representando el volumen más alto en materia productiva de la década para el sector lácteo y el segundo a nivel histórico.

Asimismo, en comparación con 2024, se evidenció un crecimiento interanual del 9,7 %, confirmando una tendencia positiva y sostenida en la producción primaria. Sumado a ello, en términos de producción diaria, este incremento representa un aumento cercano al 10% en litros producidos, segúh datos de la Dirección Nacional de Lechería. Estos resultados reflejan el impacto del proceso de modernización que atraviesa la cadena láctea argentina, impulsado por la incorporación de tecnología, la mejora en los sistemas de manejo, la adopción de buenas prácticas productivas y el fortalecimiento del trabajo articulado entre el sector público y privado, con el esfuerzo de los productores y la industria.

Además, condiciones climáticas favorables, rentabilidad positiva para el sector tambero y el crecimiento en las exportaciones entre enero-noviembre de 2025 del 13% interanual con 2.775 millones de litros de leche, fueron otros indicadores que contribuyeron al crecimiento señalado.