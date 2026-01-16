Hallan muertos a una madre y a su hijo de 7 años en un hotel

Fueron identificados como Gisela Yurka y su hijo, Gabriel Sarú Ovejero, ambos residentes de González Catán. En la habitación se secuestraron jeringas con restos de insulina, que la mujer habría utilizado para provocarse la muerte.

16 de Enero de 2026 17:45hs

Una mujer de 41 años y su hijo de 7 fueron hallados muertos este viernes en la bañera de una habitación de hotel en el barrio porteño de Recoleta. Se alojaban en el Ker Recoleta, adonde habían llegado el jueves para pasar una sola noche.

El encargado del establecimiento advirtió la ausencia de los huéspedes después de las 10 de la mañana, cuando vio que no bajaban ni a desayunar ni a hacer el check out. Al no recibir respuesta tras golpear la puerta de la habitación 306, ingresó al cuarto y encontró los cuerpos, además de manchas de sangre en el ambiente.

Las víctimas fueron identificadas como Gisela Yurka y su hijo, Gabriel Sarú Ovejero, ambos residentes de González Catán. Yurka era docente y se había desempeñado en la Asociación Civil Hogares del Espíritu Santo, el Colegio San Mauricio y el Instituto Nuestra Señora del Hogar.

Según reconstruyó la familia, la mujer y el niño eran intensamente buscados desde el jueves. En la habitación se secuestraron jeringas con restos de insulina, que la mujer habría utilizado para provocarse la muerte. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional 59, a cargo de la fiscal Laura Belloqui.