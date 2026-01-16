Extienden cinco días la conciliación obligatoria a los controladores aéreos

La medida extiende la tregua hasta el 26 de enero a las 8. Además, se convocó a una nueva audiencia para el 23 de enero a las 11, con el fin de resolver la disputa.

La Secretaría de Trabajo prorrogó este viernes por cinco días la conciliación obligatoria entre EANA y ATEPSA. La medida extiende la tregua hasta el 26 de enero a las 8. Además, se convocó a una nueva audiencia para el 23 de enero a las 11, con el fin de resolver la disputa.

EANA presta servicios esenciales de navegación aérea por ley. Por eso, ATEPSA debe anunciar medidas de fuerza con cinco días de anticipación. Estas no pueden superar el 45% de las operaciones.

La conciliación inicial del 23 de diciembre congeló las protestas del gremio. Sin embargo, el conflicto salarial persiste porque EANA depende de las pautas de Empleo Público. La prórroga permite agotar el diálogo antes de que ATEPSA retome asambleas o paros en temporada alta.

El gremio acumuló acciones desde julio pasado: paros en invierno, tres jornadas en agosto con 15% de recomposición, nueve en noviembre sobre carga y mantenimiento, y dos en diciembre sobre vuelos de pasajeros, ante la falta de cumplimiento de compromisos paritarios asumidos y la negativa a hablar de nuevas actualizaciones salariales. Ahora, el Gobierno intenta acosar judicialmente a los sindicalistas, con acusaciones de fraude administrativo y fallas en seguridad operacional.