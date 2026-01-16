El maíz, también sería récord

La Bolsa de Comercio de Rosario estima que la zafra del cultivo arrojará un volumen final de 62 millones de toneladas, 24% por encima de 2024

16 de Enero de 2026 11:01hs

La campaña de maíz alcanzará una producción récord de 62 millones de toneladas, según una estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario. Esta cifra implica un crecimiento del 24% en comparación con el ciclo pasado y supera por 9,5 millones de toneladas el máximo histórico anterior de 52,5 millones registrado en el periodo 2023/24.

El área destinada a la cosecha de grano comercial se estima en 8,05 millones de hectáreas, sobre una superficie total sembrada de 9,75 millones.

A pesar de que la falta de lluvias y las altas temperaturas redujeron las expectativas de rendimiento para los maíces tempranos en la zona central del país entre un 10% y un 20%, la proyección global subió un millón de toneladas respecto a lo previsto inicialmente.

De acuerdo con el informe, la provincia de Santa Fe registra los mayores rendimientos con 90,4 quintales por hectárea; en tanto en Córdoba se esperan 88,2 quintales y en Buenos Aires 78,1 quintales, valores que se sitúan por encima de los obtenidos en el ciclo anterior.

En cuanto a las provincias del norte, como Chaco y Santiago del Estero, el desarrollo de los cultivos tardíos cuenta con disponibilidad de agua. No obstante, existe un monitoreo constante por la presencia de la chicharrita, una plaga que genera preocupación en la región, aunque los productores cuentan con materiales más resistentes y tratamientos técnicos para mitigar su impacto.