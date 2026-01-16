Aumentó 21,8% la VTV en Provincia de Buenos Aires

Los nuevos valores reemplazan a los vigentes desde julio y habilitan la renovación de la oblea para circular. La tarifa básica del servicio ahora alcanza los $97.057,65, frente a los $79.640,87 anteriores.

16 de Enero de 2026 15:15hs

Las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires subieron un 21,8% desde este viernes 16 de enero. Los nuevos valores reemplazan a los vigentes desde julio y habilitan la renovación de la oblea para circular. La medida se oficializó mediante la resolución 369, publicada a fin de 2025 en el Boletín Oficial bonaerense.

La tarifa básica del servicio ahora alcanza los $97.057,65, frente a los $79.640,87 anteriores. El Ministerio de Transporte provincial justificó el ajuste porque el pliego de concesión fija la tarifa en el 7% del sueldo inicial de un operario categoría 1. Así, el último acuerdo paritario elevó ese salario a $1.386.537,89 y activó el mecanismo de actualización automática.

El ministerio aclaró las excepciones a este pago. Los vehículos municipales y de bomberos quedan exentos, al igual que el trámite para propietarios con discapacidades.

A partir del 16 de enero de 2026, con IVA incluido, los costos para renovar la VTV son: motos, $38.801,03; vehículos hasta 2500 kilos, $97.057,65; vehículos de más de 2500 kilos, $174.604,64; remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500 kilos, $58.201,54; y los de más de 2500 kilos, $87.302,33.