Argentina participará en la misión Artemis II, de la NASA

16 de Enero de 2026 18:51hs

El Gobierno argentino confirmó la participación del país en la misión Artemis II de la NASA. Esta misión marcará el regreso tripulado a la Luna tras más de 50 años. Durante el lanzamiento, la nave desplegará el microsatélite "Atenea". Este instrumento validará tecnologías clave para futuras operaciones espaciales y proporcionará datos esenciales a la agencia estadounidense.

Una vez en el espacio, "Atenea" medirá la radiación en órbitas profundas. Además, evaluará componentes para entornos espaciales y captará señales GPS en trayectorias geoestacionarias. El satélite también probará enlaces de comunicación a larga distancia.

La CONAE produjo el microsatélite en colaboración con la empresa Veng. Varias instituciones aportaron su expertise: el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de San Martín y la Facultad de Ingeniería de la UBA.

Artemis II exige los más altos estándares de calidad y confiabilidad mundiales, ya que llevará tripulantes. La selección de Argentina resalta sus capacidades técnicas avanzadas, desarrolladas en las últimas dos décadas.