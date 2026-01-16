Argentina participará en la misión Artemis II, de la NASA

Esta misión marcará el regreso tripulado a la Luna tras más de 50 años. Durante el lanzamiento, la nave desplegará el microsatélite "Atenea", desarrollado por la CONAE.
El Gobierno argentino confirmó la participación del país en la misión Artemis II de la NASA. Esta misión marcará el regreso tripulado a la Luna tras más de 50 años. Durante el lanzamiento, la nave desplegará el microsatélite "Atenea". Este instrumento validará tecnologías clave para futuras operaciones espaciales y proporcionará datos esenciales a la agencia estadounidense.

Una vez en el espacio, "Atenea" medirá la radiación en órbitas profundas. Además, evaluará componentes para entornos espaciales y captará señales GPS en trayectorias geoestacionarias. El satélite también probará enlaces de comunicación a larga distancia.

La CONAE produjo el microsatélite en colaboración con la empresa Veng. Varias instituciones aportaron su expertise: el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de San Martín y la Facultad de Ingeniería de la UBA.

Artemis II exige los más altos estándares de calidad y confiabilidad mundiales, ya que llevará tripulantes. La selección de Argentina resalta sus capacidades técnicas avanzadas, desarrolladas en las últimas dos décadas. 

