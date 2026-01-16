Apareció muerto un sospechoso del asesinato de Valeria Schwab

Jonathan Mario C. apareció sin vida en una casa donde trabajaba como albañil. Investigadores notaron rasguños en su rostro, un detalle relevante ante los signos de violencia en el cadáver de la mujer de 38 años.

En Comodoro Rivadavia, apareció muerto uno de los sospechosos del asesinato de Valeria Schwab. El hombre apareció sin vida en una casa donde trabajaba como albañil. La fiscal María Laura Blanco ordenó analizar el perfil genético del hombre y restos bajo sus uñas para verificar posibles vínculos con la víctima.

El cuerpo de Jonathan Mario C. se encontró en el lugar de su empleo reciente. Investigadores notaron rasguños en su rostro, un detalle relevante ante los signos de violencia en el cadáver de Schwab. La fiscalía busca así determinar si la mujer se defendió durante el ataque.

El Ministerio Público Fiscal de Chubut aclaró que este individuo representa solo una hipótesis investigativa. No existen pruebas objetivas que confirmen su autoría en el crimen. Además, desmintieron informes sobre antecedentes penales a su nombre.

Valeria Schwab, de 38 años, desapareció el martes por la noche tras salir a correr. Su cuerpo apareció en el Cerro Chenque con evidencias de abuso y violencia extrema. El celular de la víctima estaba a 200 metros del sitio, en el carril opuesto, y el caso provocó una marcha masiva en reclamo de justicia.



