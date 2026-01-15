Villanueva: Las ventas de vino disminuyen “porque la gente consume menos alcohol”

Sergio Villanueva, presidente de la Unión Vitivinícola Argentina, aseguró que en la Argentina y el mundo “hay una reconversión del consumo del vino”

15 de Enero de 2026 14:15hs

Sergio Villanueva, presidente de la Unión Vitivinícola Argentina, explicó que las ventas de vino disminuyen “porque la gente consume menos alcohol”, en general. Y en ese marco, aseguró que “hay una reconversión del consumo del vino”.

Agregó que la “Argentina es uno de los primeros exportadores mundiales de jugo de uva”, y que “el 75% del vino que se produce en argentina, se consume en su mercado interno” .