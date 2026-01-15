Vence la conciliación obligatoria a los controladores aéreos

ATEPSA sostiene que tal medida sólo gana tiempo sin resolver reclamos, mientras persisten las persecuciones e intimidaciones. Ahora, se podrían retomar los paros escalonados.

15 de Enero de 2026 16:42hs

El plazo de conciliación obligatoria para los controladores aéreos vence en las próximas horas. Esto podría reactivar el conflicto con huelgas, demoras y cancelaciones, similar a las de noviembre y diciembre pasados. El Gobierno había frenado las medidas antes de las Fiestas de Fin de Año.

El Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación por 15 días a través de la Secretaría de Trabajo. La medida detuvo las acciones de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) contra la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Así evitó impactos en la temporada festiva de verano, que se inició el 23 de diciembre.

ATEPSA acató la disposición, pero criticó su carácter dilatorio. El gremio sostiene que solo gana tiempo sin resolver reclamos, mientras persisten persecuciones e intimidaciones. Ahora, con el fin del período, amenaza retomar paros escalonados en cabotaje, vuelos internacionales y aeropuertos nacionales.

Los pasajeros quedan expuestos a interrupciones si no hay avances en la negociación. El sindicato insiste en sostener la lucha para respetar el trabajo del sector. De esta forma, el conflicto pone en jaque la normalidad aeronáutica durante las vacaciones.