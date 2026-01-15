“Trabajamos para que la temporada resista a las políticas económicas que destruyen el turismo local”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la primera Conferencia de Verano en la Costa Atlántica.

15 de Enero de 2026 17:59hs

Desde Villa Gesell

“A pesar de todas las dificultades que estamos atravesando, en la provincia de Buenos Aires trabajamos junto al sector privado y a todos los intendentes para que esta temporada resista y soporte las consecuencias de las políticas económicas del gobierno nacional”, afirmó el gobernador Axel Kicillof al encabezar la primera Conferencia de Verano de 2026. Fue en el Golf Club de Villa Gesell, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el intendente local, Gustavo Barrera.

En ese marco, Kicillof destacó: “Aunque vemos que el Gobierno nacional festeja, hay una realidad que ya no se puede ocultar: mientras hay récord de viajes a Brasil y de ocupación en Punta del Este, se destruyen el turismo local, la industria y el consumo”. “En este contexto que atravesamos, con mucho esfuerzo y creatividad, ponemos a disposición los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para que todos y todas puedan disfrutar de las playas, las sierras y los destinos bonaerenses durante el verano”, agregó.

Desde el 1° de diciembre visitaron la provincia 3,6 millones de turistas, lo que representa una caída del 2,4% respecto al año anterior. Esta tendencia se acentuó durante los primeros días de enero, registrando un descenso del 6,2% en comparación al mismo período de la temporada pasada.

“A contramano de lo que está haciendo Milei, nosotros seguimos haciendo las obras que traerán más desarrollo a la región: en poco tiempo se iniciarán los trabajos en el tramo de la Ruta 11 que conecta a Mar de Ajó y Pinamar”, anunció el Gobernador y explicó: “Será una inversión de 100 millones de dólares que no se destinará a la especulación, sino a mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses y a generar más empleo y actividad”.

Costa subrayó: “En comparación con veranos anteriores, los indicadores muestran que vienen menos turistas, que tienen estadías más cortas y que gastan menos: además, se observa que el turismo de clase media se desplomó por no poder contar con capacidad de ahorro”. “Esto es lo que está haciendo la política del Gobierno nacional sobre los miles de bonaerenses que viven del turismo: este Gobierno se convirtió prácticamente en una agencia para incentivar los viajes al exterior”, agregó.

Con una estadía promedio de 3,8 noches, los registros del Banco Provincia también dan cuenta de un desplome del consumo en torno al 21% en diciembre en relación al año pasado, en tanto que la retracción que se observa a través de las operaciones con Cuenta DNI supera el 41%.

Al respecto, Cuattromo remarcó: “Hoy todos los indicadores demuestran que estamos enfrentando un escenario muy complejo, producto de un Gobierno nacional que no comprende la importancia que tiene el turismo para la economía del país”. “Desde la banca pública vamos a seguir trabajando para sostener esta actividad clave para la producción y la generación de empleo, ofreciendo alternativas de financiamiento y acompañamiento para nuestra gente”, añadió.

“Siete de cada diez argentinos no pueden salir de vacaciones; hay bajos niveles de ocupación y el consumo se desplomó como consecuencia de un Gobierno nacional que, con sus políticas, destruye el empleo y los ingresos de la clase media”, sostuvo Barrera e indicó: “A pesar de todo, la Provincia y los municipios seguimos haciendo un gran esfuerzo por tener la mejor temporada posible y cuidar los ingresos de miles de familias”.



