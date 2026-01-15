Por la explosión de un celular, un adolescente sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo

El incidente ocurrió cuando una chispa del teléfono encendió un bidón de thinner cercano, lo que generó un incendio inmediato. El menor pudo atravesar la barrera de humo y fuego sin dañar sus pulmones, pero la recuperación podría demandar tres meses.

15 de Enero de 2026 16:23hs

Un adolescente de 16 años de Córdoba sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo por la explosión de la batería de su celular gamer Nubia Neo 2, de origen chino, mientras se cargaba sobre una mesa de trabajo. El joven permanece internado en el Hospital Córdoba con pronóstico reservado y recibe atención especializada. La familia reporta que su recuperación avanza día a día, con una internación que podría extenderse al menos tres meses.

El incidente ocurrió cuando una chispa del teléfono encendió un bidón de thinner cercano, lo que generó un incendio inmediato. Benjamín limpiaba el patio en ese momento y quedó atrapado entre paredes y una hilera de llamas tras la detonación. Su madre, Eugenia, relató que el chico atravesó el fuego para pedir ayuda sin inhalar humo.

Gracias a esa reacción rápida, las vías respiratorias del adolescente resultaron intactas, al igual que sus riñones y corazón. Los médicos lo trasladaron de urgencia al hospital, donde primero diagnosticaron lesiones en el 40% del cuerpo. Posteriormente, confirmaron el 60% de quemaduras y practicaron una escarectomía para eliminar tejido dañado y evitar infecciones.

La comunidad educativa y los vecinos activaron una red solidaria para apoyar a la familia, que enfrenta pérdidas materiales por el incendio. Mientras tanto, el joven continúa bajo observación médica en busca de estabilización.