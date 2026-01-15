Ola de calor y megaapagón en el AMBA: más de medio millón de personas sin energía eléctrica

Según el Gobierno, fallaron las cuatro líneas de 220 KV vinculadas a la subestación Morón, lo que provocó la pérdida repentina de 3.000 MW de potencia eléctrica. Esta vez, afecta mayormente a usuarios de Edenor.

15 de Enero de 2026 16:13hs

Un extenso apagón golpea este jueves a cientos de miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en pleno pico de una ola de calor. El corte se inició a las 14:45 y impacta a 454.941 clientes de Edenor, además de 89.148 de Edesur. Según el Gobierno, fallaron las cuatro líneas de 220 KV vinculadas a la subestación Morón, lo que provocó la pérdida repentina de 3.000 MW de potencia eléctrica: parece cada vez más claro que el problema de la falta de inversiones no era la sobra de subsidios a las tarifas, sino los contratos redactados de tal forma que a los concesionarios les conviene más pagar una multa que invertir en la mejora del servicio.

Varios barrios porteños sufren la interrupción del servicio. Palermo, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortuzar y Villa Urquiza figuran entre los más afectados. En el conurbano bonaerense, los cortes alcanzan Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne, Tigre, Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía y Santos Lugares.

El incidente complica el transporte público en una jornada con sensación térmica de 36°. La línea D del subte interrumpió su servicio por un lapso y luego lo limitó entre Catedral y Pueyrredón; la H normalizó rápidamente su operación. Los trenes Roca, Sarmiento y Belgrano Sur operan con normalidad, pero la San Martín registra demoras, la Mitre permanece interrumpida y el Tren de la Costa también se ve afectado.

En Aeroparque, algunos sectores de la terminal perdieron energía, aunque los arribos y la entrega de equipaje prosiguen sin problemas. Decenas de semáforos en el AMBA fallaron, pero su funcionamiento retorna de forma gradual a la normalidad.