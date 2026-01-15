“En estos días muchas herbáceas están culminando su floración”

La paisajista María Laura Vidal Bazterrica, explicó que “en estos días de verano estamos viendo muchas herbáceas, que están culminando su floración”.

16 de Enero de 2026 10:31hs

Agregó que “las herbáceas son plantas cuyo tronco y hojas, son del mismo tallo” y puntualizó que “hay una amplia gama de plantas lantanas y verbenas, que florecen en primavera, verano, otoño y son polinizadoras”