El FMI celebró el ”rápido proceso de acumulación de reservas” iniciado por el Gobierno de Milei

15 de Enero de 2026 16:26hs

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró este jueves la compra de USD 187 millones por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La vocera Julie Kozack destacó que el proceso de acumulación de reservas avanza a un ritmo acelerado. Además, confirmó la segunda revisión del acuerdo por USD 20.000 millones para algún momento de febrero.

Kozack valoró el rápido aumento de la base monetaria durante una conferencia en Washington. Esos esfuerzos mejoran las perspectivas de acceso pleno a los mercados internacionales de capital. Así, Argentina gestionará mejor los shocks externos, según precisó la funcionaria.

El país inicia el año sobre bases sólidas, con progresos continuos en estabilización. Estos avances mejoran el sentimiento del mercado local. El FMI se compromete estrechamente con la administración de Javier Milei y enfatiza la implementación sostenida del programa económico para consolidar la estabilidad, adujo Kozack.

Kristalina Georgieva asistirá al Foro de Davos entre el 19 y el 23 de enero, al igual que el Presidente argentino. Kozack evitó confirmar una reunión entre ambas figuras. Pronto brindarán más detalles sobre la revisión de metas.