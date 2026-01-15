Después del meaapagón, el diluvio: alerta amarilla por tormentas en el AMBA

El SMN emitió un aviso a muy corto plazo por lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo. En el Conurbano ya se registraban inundaciones en torno a las 17.

15 de Enero de 2026 17:31hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por tormentas en el AMBA. Además, emitió un aviso a muy corto plazo por lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo. En el conurbano bonaerense ya se registraban inundaciones pasadas las 17, debido al diluvio que comenzó.

La intensa lluvia irrumpió en una jornada con un caótico apagón masivo en la capital. El SMN detalló que las tormentas tendrán variada intensidad. Algunas serán localmente fuertes.

Estas tormentas traen intensa actividad eléctrica. También provocan ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. Todo ello con abundante agua en cortos períodos.

El SMN prevé precipitaciones acumuladas de 20 a 50 mm, superables en puntos aislados. La caída de lluvia hizo descender la temperatura 11 grados en áreas del conurbano. Previamente, el SMN había alertado por calor en la zona.