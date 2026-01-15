Alerta roja por la presencia de cianobacterias en cuatro partidos bonaerenses

Chascomús, Gómez en Junín, Lobos y Monte en San Miguel del Monte figuran en la lista. La República de los Niños en La Plata también registra alto riesgo.

La provincia de Buenos Aires restringió el contacto con el agua en lagunas, ríos y espacios recreativos de cuatro partidos; es por la presencia de cianobacterias. Autoridades activaron alertas oficiales en varios puntos del territorio. La Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua difundieron un mapa actualizado. Este identificó cuatro municipios en alerta roja.

Lagunas emblemáticas concentran la mayor preocupación durante el verano. Chascomús, Gómez en Junín, Lobos y Monte en San Miguel del Monte figuran en la lista. La República de los Niños en La Plata también registra alto riesgo. Las autoridades prohíben todo contacto con estos cuerpos de agua.

Las cianobacterias multiplican su presencia en condiciones ambientales específicas. Altas temperaturas, sequía y nutrientes abundantes favorecen su explosivo crecimiento. Forman colonias visibles que tiñen el agua de verde y liberan toxinas peligrosas. Estas bacterias microscópicas habitan entornos acuáticos estables.

La exposición genera riesgos graves para la salud. Las toxinas provocan infecciones gastrointestinales, respiratorias, neurológicas, cutáneas y oculares. Síntomas comunes incluyen diarrea, erupciones, dolor de oído y irritación ocular. La ingesta involuntaria, contacto cutáneo o inhalación de aerosoles facilitan el ingreso al organismo, sobre todo en deportes acuáticos.