Alerta por el uso de bolsitas de nicotina en Provincia: "La nicotina no causa cáncer"

"Según un montón de estudios científicos, el problema más grande del cigarillo es la combustión, estas bolsitas ni siquiera tienen residuos electrónicos, hasta son más favorables", señaló Federico Fernández, presidente de la Fundación Internacional Bases. El experto en innovación y especialista en alternativas libres de humo reclamó un marco legal claro para proteger a la gente: "Estas cruzadas para proteger de la nicotina porque no nos gusta a nosotros nos parecen una exageración", aclaró.

15 de Enero de 2026 15:22hs

