Venezuela: liberaron a otros 18 presos políticos

14 de Enero de 2026 16:39hs

Venezuela liberó este miércoles a 18 presos políticos, todos trabajadores de prensa. La ONG Foro Penal confirmó las excarcelaciones y elevó a 74 el total de personas en libertad desde el 8 de enero. La noticia generó alivio, pero también cautela entre oposición, organismos humanitarios y la comunidad internacional, ya que el ritmo no satisface sus expectativas.

Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, detalló que cuatro liberados salieron de la cárcel de Tocorón, en Aragua. Se trata de Belkys Cubillán Fuenmayor, Ramón de Jesús Centeno Navas, Víctor Ugas Azócar y Carlos Marcano Mogollón. El sindicato de prensa venezolano amplió la lista con nombres como Nakary Ramos Mena, Gianni González, Julio Balza, Roland Carreño, Rafael García Márquez, Leandro Palmar, Gabriel González, Carlos Julio Rojas, Luis López y Nicmer Evans.

Más tarde se sumaron Mario Chávez Cohen, Carlos Lesma, Omario Castellanos y Ángel Godoy. En paralelo, Nicolás Maduro Guerra transmitió un mensaje de su padre desde prisión en Estados Unidos. En él, Nicolás Maduro respalda al Gobierno interino, pide confianza en Delcy Rodríguez y su equipo, y genera dudas sobre su origen y fines políticos.

Delcy Rodríguez aclaró que el proceso de liberaciones continúa abierto para fomentar entendimiento y tolerancia. María Corina Machado cuestionó la cifra oficial de 116 excarcelados y estimó que solo representa menos del 5% de más de mil presos políticos. Organizaciones de derechos humanos exigen listas públicas y garantías post-liberación, ante la falta de datos oficiales consolidados.