Trump suspendió las visas de 75 países, incluidos Colombia, Brasil y Uruguay

14 de Enero de 2026 16:29hs

El Gobierno de Estados Unidos suspendió los trámites de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. La medida incluye naciones sudamericanas como Uruguay, Colombia y Brasil, pero excluye a Argentina. Tampoco impacta en viajes por turismo o negocios.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, anunció la decisión en la red X. Allí detalló que el Ejecutivo congeló todo el procesamiento de visas en países como Rusia, Irán y Somalia.

La acción responde a la reevaluación de condiciones de seguridad impulsada por Donald Trump. Esta política aplica la doctrina de "tolerancia cero" en materia migratoria.

El Departamento de Estado considera no aptos a inmigrantes que podrían convertirse en carga pública. Tommy Piggot, portavoz de la entidad, enfatizó que se busca evitar abusos a la generosidad estadounidense. En América Latina y el Caribe, la lista abarca además a Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Barbados, Cuba, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, junto con otros como Afganistán, Albania y Argelia.