Se impulsa la Fiesta Nacional del Chamamé como pieza fundamental del turismo cultural

El Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes estará presente, una vez más, en la 35.ª edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, reafirmando su compromiso con uno de los eventos culturales más emblemáticos de la provincia y consolidándose como un atractivo turístico de relevancia nacional e internacional. Bajo el lema “Refugio de nuestra identidad”, la celebración se desarrollará del 16 al 25 de enero en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, convocando a miles de turistas y residentes.

14 de Enero de 2026 15:48hs

Por Ricardo Seronero

La cartera turística acompaña esta fiesta que se ha convertido en una de las más convocantes del verano correntino, donde el chamamé se vive como una expresión viva de la identidad cultural del pueblo. Visitantes de distintos puntos del país y del exterior se dan cita para disfrutar de jornadas que combinan música, danza, tradiciones y sabores típicos de la región.

En este marco, el Ministerio de Turismo participa con un stand institucional desde el cual se promocionan los principales destinos y productos turísticos de Corrientes, donde también habrá espacio para diferentes municipios de la provincia para que puedan mostrar su oferta de verano. Además, la Red de Cocineros del Iberá vuelve a tener un rol protagónico, ofreciendo propuestas gastronómicas que ponen en valor los sabores autóctonos y la identidad culinaria local.

Asimismo, el Observatorio Turístico Provincial llevará adelante encuestas a turistas y visitantes que asisten al evento, con el objetivo de relevar datos sobre la procedencia, características del viaje y comportamiento turístico, información clave para la planificación y el fortalecimiento de las políticas públicas vinculadas al turismo.

A través de estas acciones, el Ministerio de Turismo busca potenciar el impacto turístico y económico de la Fiesta Nacional del Chamamé, incentivando la permanencia de los visitantes en la provincia y generando oportunidades para emprendedores y prestadores turísticos, en una celebración que funciona como verdadero refugio de la cultura y el sentir correntino.



