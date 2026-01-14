Represión en Irán: son al menos 2.571 las personas asesinadas

Se desglosan en 2.403 manifestantes fallecidos, 147 afiliados al Gobierno, 12 menores y nueve civiles ajenos a las movilizaciones. El régimen islámico admite diez mil detenciones

14 de Enero de 2026 16:43hs

Organizaciones civiles reportaron al menos 2.571 muertos por la represión en Irán. Las protestas contra el régimen de Alí Jamenei continúan desde fines de diciembre. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, confirmó 2.403 manifestantes fallecidos, 147 afiliados al Gobierno, 12 menores y nueve civiles ajenos a las movilizaciones.

Donald Trump instó ayer a los iraníes a tomar el control de sus instituciones y anunció que la ayuda llega pronto. Un funcionario iraní admitió al menos 2.000 muertes y más de 10.000 detenidos. Trump evaluó opciones militares y advirtió acciones contundentes si matan a manifestantes presos, según CBS News.

El ministro de Defensa iraní, Aziz Nafizardeh, amenazó con atacar bases estadounidenses en la región si hay agresión. La agencia Mehr citó su alerta de una respuesta dolorosa para los enemigos. Volker Turk, alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, expresó horror por la violencia y exigió escuchar las demandas de equidad, igualdad y justicia del pueblo iraní.

Las manifestaciones estallaron el 28 de diciembre en Teherán por inflación y caída del rial. Se extendieron a 25 de 31 provincias y marcan la mayor ola desde 2022, tras la muerte de Mahsa Amini por la policía religiosa. El régimen respondió con armas, blindados y corte de internet, mientras acusa a Reza Pahlavi y Estados Unidos de instigar los hechos.