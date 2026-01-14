Representantes de Dinamarca pasaron por la Casa Blanca y ratificaron que las ideas de Trump son ”inaceptables”

Lars Løkke Rasmussen, ministro de Relaciones Exteriores danés, declaró que Dinamarca "mantiene un desacuerdo fundamental" con Estados Unidos sobre el intento de Trump de apoderarse de Groenlandia.

14 de Enero de 2026 17:27hs

Representantes de Dinamarca y Groenlandia se reunieron este miércoles con altos funcionarios estadounidenses en la Casa Blanca. El encuentro incluyó al ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt. Por el lado estadounidense participaron el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.

La reunión comenzó poco después de las 10:30 horas locales y concluyó cerca del mediodía. Ninguna de las partes emitió declaraciones públicas al finalizar. El diálogo ocurrió en un contexto de tensiones diplomáticas y militares por el control de Groenlandia y la seguridad en el Ártico.

Tras el encuentro, Rasmussen declaró que las ideas contrarias al territorio del Reino de Dinamarca o al derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés resultan totalmente inaceptables. Por ello, Dinamarca mantiene un desacuerdo fundamental con Estados Unidos. La presión neocolonizadora de Donald Trump pone como excusa "la importancia estratégica de la isla para la seguridad nacional estadounidense y la defensa antimisiles".