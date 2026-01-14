Nueva herramienta de precisión para la planificación de la industrialización de la madera

A través de una plataforma digital de Visualización Territorial, el sector forestal contará con datos georreferenciados de inventarios de una de las materias primas estratégicas como el pino

15 de Enero de 2026 12:48hs

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que, desde la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, se diseñó una Aplicación de Visualización Territorial que permite analizar, sobre una base cartográfica, la distribución espacial de la materia prima forestal (especie pino), mostrando la superficie existente por estrato etario dentro de un radio de búsqueda definido.

Disponer de información confiable, actualizada y georreferenciada resulta clave para la competitividad del sector. La aplicación integra variables estratégicas como la distribución de las plantaciones, su rango etario y la proximidad a la infraestructura logística, aportando una visión integral del territorio que permite reducir costos operativos y optimizar el transporte hacia los centros de consumo.

La herramienta tiene un impacto estratégico en la cadena de valor ya que aborda tres ejes fundamentales para el desarrollo foresto industrial:

• Dimensión de existencias, que entraña el cálculo de madera disponible en áreas específicas.

• Planificación industrial, implica el análisis de la oferta según la edad de las plantaciones y su potencial uso industrial

• Optimización logística y transporte, conlleva la evaluación de la disponibilidad de materia prima en función de las distancias.

Los interesados pueden ingresar a la herramienta a través de la App "Distribución Espacial de la Materia Prima": https://lnkd.in/djtG24gX