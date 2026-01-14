Fiebre Hemorrágica Argentina ¿cómo prevenirla?

El vicepresidente de la Fundación Maiztegui, Eduardo Fondato, explicó que el "mal de los rastrojos" se previene con la vacuna Candid #1 y medidas de higiene

La Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), o "mal de los rastrojos", es una enfermedad viral grave causada por el virus Junín y transmitida por roedores silvestres, endémica en la región pampeana (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa). El vicepresidente de la Fundación Maiztegui, Eduardo Fondato, explicó que se previene con la vacuna Candid #1 y medidas de higiene, ya que se contagia por contacto con orina, saliva o excrementos de ratones infectados, principalmente en el campo. Los síntomas incluyen fiebre, decaimiento, dolor de cabeza y musculares, y requiere atención médica urgente, ya que el tratamiento con plasma inmune temprano reduce drásticamente la mortalidad.

Fondato detalló que "el primer caso de FHA detectado en la Argentina fue en 1958 en O´Higgins" y destacó que la enfermedad "puede prevenirse con la vacunación", a la que pueden acceder las personas mayores de 15 años.

Fiebre Hemorrágica Argentina: lo que hay que saber

Vector: El "ratón maicero" (Calomys musculinus) elimina el virus en su saliva y orina.

Contagio: Por inhalación de aerosoles, contacto con mucosas o pequeñas heridas en la piel, al estar en zonas rurales o trabajar en el campo.

Prevención: Vacunación: La vacuna Candid #1 es la medida más eficaz y se indica para residentes o viajeros a zonas endémicas mayores de 15 años.

Higiene: Mantener limpieza, usar calzado cerrado, ropa protectora y guantes al trabajar en el campo.

Control de roedores: Mantener desmalezados los alrededores de viviendas.



Síntomas Comunes

Fiebre, decaimiento, dolor de cabeza.

Dolores musculares, articulares y detrás de los ojos.

Mareos, náuseas y vómitos.

Pueden aparecer hemorragias (encías, nariz) y síntomas neurológicos (irritabilidad, somnolencia).



Tratamiento

Es crucial buscar atención médica inmediata al aparecer síntomas en zona endémica.

El tratamiento principal es el plasma inmune específico, derivado de pacientes recuperados, que reduce la mortalidad si se administra a tiempo (idealmente antes del octavo día).



¿Quiénes deben vacunarse?

Hombres y mujeres mayores de 15 años que vivan, trabajen o transiten por las áreas endémicas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa.