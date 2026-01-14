El uso de capacidad instalada cayó al 57,7% en noviembre, pero el sector textil bajó a menos del 30%

Este nivel supera el peor registro de marzo, pero queda por debajo del 62,3% de noviembre de 2024. La caída es más pronunciada en el sector textil, en la comparación con el 48,2% de un año atrás.

La utilización de la capacidad instalada en la industria cayó al 57,7% en noviembre de 2025. Este nivel supera el peor registro de marzo, pero queda por debajo del 62,3% de noviembre de 2024. El sector textil sufrió el mayor impacto con un uso inferior al 30%, lo que marca una contracción severa.

El CEPEC explicó que la baja mensual de 3,3 puntos respecto al 61% de octubre refleja un freno en la producción. La demanda más débil y las dificultades para mantener actividad elevada explican esta tendencia hacia fin de año. El desempeño sectorial mostró grandes disparidades.

Refinación del petróleo lideró con 86,5%, seguida de industrias metálicas básicas al 73,3%, papel y cartón al 71,2%, alimentos y bebidas al 64,2%, minerales no metálicos al 58,2% y químicos al 57,8%. Estos sectores superaron el promedio general.

La industria textil registró solo 29,2%, muy por debajo del 48,2% de noviembre de 2024. La producción de tejidos y acabado textil cayó 43,9% interanual, mientras los hilados de algodón bajaron 37,1%. Otros bloques rezagados incluyen automotriz al 46,3%, metalmecánica al 39,9%, caucho y plástico al 41%, tabaco al 44,9% y edición al 50,6%.