Desbaratan banda que contrabandeaba autos de alta gama y los alquilaba para videos de artistas como la China Suárez y L-Gante

14 de Enero de 2026 16:49hs

Aduana, Policía de la Ciudad y ARCA desarticularon una banda que contrabandeaba autos de alta gama desde Paraguay. Los vehículos se alquilaban luego para videoclips de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia "China" Suárez. Dos personas quedaron detenidas e incomunicadas tras el operativo.

Agentes realizaron cinco allanamientos simultáneos en el AMBA. Secuestraron cuatro autos de lujo ingresados irregularmente: dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang, cada uno valuado en más de $100 millones. Además incautaron una Toyota SW4 de matrícula argentina.

El total de vehículos supera los $500 millones. Los allanamientos también arrojaron $30 millones, USD 20.000 y un arma sin documentación. Los rodados paraguayos entraban por residentes fronterizos que simulaban turismo, pero quedaban en Argentina para alquiler.

La investigación comenzó en la Aduana de Puerto Iguazú por esquemas de contrabando limítrofe. Dos personas en CABA coordinaban los encargos y exhibían los autos en redes sociales y producciones artísticas. Marcelo Cardozo, del Juzgado Federal de esa ciudad, autorizó los procedimientos con intervención de Migraciones y AFIP.