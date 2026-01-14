Aeroparque, nominado por segundo año consecutivo para el premio Routes Americas

La nominación fue votada por las líneas aéreas, en la categoría de 4 a 20 millones de pasajeros. Esta es la segunda nominación consecutiva, luego de haber ganado el premio en 2025.

14 de Enero de 2026 15:50hs

Por Ricardo Seronero

En el marco de un fuerte proceso de innovación y desarrollo, el Aeroparque Jorge Newbery fue nominado, al igual que el año previo, en los premios Routes Americas 2026, en la categoría “Aeropuertos de 4 a 20 millones de pasajeros”.

Esta segunda nominación consecutiva llega por parte de las líneas aéreas partners, quienes son las encargadas de votar, en cada categoría, las terminales aéreas que participarán por la

distinción.

En la edición 2026 Aeroparque comparte esta nueva nominación con las terminales de Calgary (Canadá), Floripa (Brasil), Punta Cana (República Dominicana) y los aeropuertos de Sacramento y Charleston, ubicados respectivamente en California y Carolina del Sur, Estados Unidos.

El 2025 fue un año récord para esta terminal: con 17.813.331 pasajeros en el año, supera en un 19,22% el total de personas trasladadas en 2024, lo que lo convierte en el principal aeropuerto de la Argentina en volumen de pasajeros. Además de esta cifra contundente, Aeroparque alcanzó los siguientes logros durante el 2025:

· Récord histórico de pasajeros en un mes: 1.568.072 pasajeros en julio.

· Récord histórico de pasajeros internacionales en un mes: 469.746 pasajeros en julio.

· Récord histórico de pasajeros internacionales en un día: 18.325 pasajeros el 10 de

noviembre.

· Récord histórico de pasajeros totales en un día: 59.337 pasajeros el 11 de abril.

· Récord histórico de vuelos comerciales en un día: 429 vuelos el 25 de julio.

Un Aeroparque con nueva infraestructura

Estos resultados se dan en un contexto de grandes inversiones de parte de Aeropuertos Argentina para dar respuesta al crecimiento de la demanda, a través de un plan de infraestructura y tecnología que permitirá mejorar la calidad de servicio y la experiencia de los pasajeros, optimizando a la vez la conectividad nacional e internacional, impulsando el turismo y potenciando el desarrollo de la economía local.

Como parte de este plan, durante el mes de diciembre pasado se inauguró el último tramo de la Plataforma Norte, con una ampliación total 66.000m2 y una inversión de U$S 27 millones, para brindar mayor flexibilidad en las operaciones del aeropuerto y mejorar la experiencia de los usuarios. Esta obra se suma a los trabajos en la terminal de pasajeros que incluyó la ampliación del Punto de Inspección y Registro (PIR), área de control previa al acceso al preembarque, junto con la readecuación del flujo de pasajeros, lo que permite procesar una mayor cantidad de personas por hora, ofreciendo a la vez una circulación más espaciosa y cómoda. Además de estas obras, se encuentran en marcha la ampliación del preembarque doméstico, con una superficie intervenida de 2.800 m2 y una ampliación de 1.400 m2, para un total de más de 8.300 m2, incorporando mayor espacio en este sector y sumando opciones comerciales, gastronómicas y una nueva Sala VIP.

También, se proyectan obras de ampliación en el preembarque internacional, con una superficie total proyectada de 4.180 m2 en la que se refuncionalizará el espacio para mejorar la circulación y capacidad de la terminal, incrementando en un 30% la capacidad de procesamiento de pasajeros por hora e incluyendo también, como en el preembarque doméstico, nuevas opciones gastronómicas, 3 nuevos núcleos sanitarios, una nueva Sala VIP, nuevos espacios de seating, un nuevo corredor de arribos y la ampliación del embarque incorporando una puerta Flex que puede ser utilizada tanto para vuelos domésticos como internacionales, adaptándose a la demanda.

Finalmente, se prevé la ampliación del hall de check-in, incorporando 160 m2 de circulación al

sector y un nuevo núcleo sanitario para mayor comodidad de los pasajeros.

Este ambicioso plan de infraestructura busca ofrecer mayor confort y nuevas opciones para que nuestros pasajeros disfruten su estadía en esta terminal, junto con importantes mejoras operativas para las aerolíneas, que redundan en una mejor experiencia al cliente.

Desde Aeropuertos Argentina, agradecen a las líneas aéreas por esta nueva nominación, que refuerza el compromiso con la excelencia e impulsa a continuar ofreciendo los mejores servicios para que los pasajeros sigan viviendo momentos únicos.

