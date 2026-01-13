Unas 20.000 personas hicieron vibrar la Fiesta del Campamentista en San José

El destino turístico de Entre Ríos, volvió a vibrar al ritmo del verano con una nueva edición de la Fiesta, una de las celebraciones más emblemáticas del calendario estival de la ciudad. Durante el fin de semana, el Balneario Camping San José fue nuevamente el epicentro de una convocatoria multitudinaria que reunió a turistas, familias, jóvenes y vecinos, reafirmando una tradición profundamente arraigada en la identidad local.

13 de Enero de 2026 16:56hs

Por Ricardo Seronero

A pesar de un inicio marcado por condiciones climáticas adversas que obligaron a suspender las actividades previstas para el viernes al atardecer, el trabajo articulado de la Municipalidad de San José permitió reacondicionar el predio y garantizar el desarrollo del evento. El sábado, el balneario abrió sus puertas en óptimas condiciones, dando lugar a la primera noche de espectáculos en el Escenario Telmo Follonier, escenario natural de esta celebración popular.

La noche de rock convocó a un público diverso con las presentaciones de Marbel, Monos en Jeep, el tributo a Viejas Locas y Rey Garufa, en un clima de encuentro que combinó música, naturaleza y disfrute al aire libre. Reposeras, lonas y sillones colmaron el anfiteatro natural, componiendo una postal típica del verano sanjosesino.

El domingo, con temperaturas que superaron los 30 grados, la fiesta se vivió a pleno. Desde temprano, la playa fue escenario de actividades recreativas: cocina en vivo a cargo del chef César Lizarraga, Coctelería Entrerriana con Matías Visconti y un sunset con DJ que anticipó la apertura del escenario principal. Por la noche, la cumbia fue protagonista ante una asistencia estimada de más de 15 mil personas, la mayor convocatoria del fin de semana, con los shows de La Fuerza, Los Charros, Capelina y La Repandilla.

La Fiesta Provincial del Campamentista se consolida así como una política pública sostenida, impulsada por la Municipalidad de San José, que promueve el acceso a la cultura, el uso responsable de los espacios naturales y el fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo local. Con entradas accesibles para visitantes y acceso gratuito para la comunidad local, el evento reafirma el carácter inclusivo y popular de la propuesta.

De esta manera, el Balneario Camping San José continúa posicionándose como un espacio estratégico para la recreación y el encuentro, poniendo en valor el río Uruguay como parte esencial de la identidad de la ciudad y consolidando a San José como uno de los destinos destacados del verano en la región.



