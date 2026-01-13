Río Negro promociona todos sus atractivos en Las Grutas

Los primeros días del 2026 trajeron consigo la puesta en marcha de la primera activación turística de la Provincia en Las Grutas, donde residentes y turistas de todo el país pudieron vivenciar diversas alternativas para conocer los destinos que resguarda Río Negro y adentrarse en la identidad provincial.

Con una propuesta para toda la familia que incluye degustaciones de comidas y bebidas regionales, juegos, sorteos, música en vivo y masterclass de cocina a cargo de Lili Molinas, el stand que Río Negro montó en el balneario recibió la visita de cientos de personas que se acercaron a disfrutar un momento agradable a metros del mar.

En este sentido, el Director Ejecutivo de la ATUR, Diego Piquín, destacó que “la idea de esta activación es traer toda la provincia a Las Grutas, aprovechando y capitalizando todo el turismo que nos está visitando para poder mostrar todo lo que Río Negro tiene para ofrecer en las distintas temporadas del año”.

Por otra parte, Piquín agregó que “recibimos mucha gente de todo el país, llegaron visitantes desde Neuquén, Córdoba, Rosario y Buenos Aires, entre otros lugares, quienes pudieron no sólo disfrutar de nuestro espacio sino también de todo lo que propone este destino y que incluye avistaje de fauna marina, gastronomía y diversas playas”.

Cabe destacar que el stand permanecerá en Las Grutas hasta el martes 13 inclusive, en un espacio ubicado a metros del Hotel Casino del Río a la altura de la 4° Bajada donde los visitantes podrán acercarse entre las 18 y las 22.

El próximo sábado y domingo la propuesta se trasladará a Viedma en el marco de la Fiesta Nacional del Río y acompañando la llegada y premiación de la 50° edición de la Regata del Río Negro.

