La inflación fue del 2,8% mensual en diciembre y el índice no deja de crecer desde mayo

El acumulado de 2025 ascendió a 31,5%, el menor nivel desde 2017. La suba responde principalmente a los precios regulados, que avanzaron 3,3% por transporte y energía. El IPC núcleo subió 3%, mientras que los estacionales registraron 0,6%.

13 de Enero de 2026 16:42hs

El INDEC reportó este martes que la inflación de diciembre alcanzó el 2,8%, un nivel que iguala el de abril y marca la cuarta aceleración mensual consecutiva. Este registro eleva la variación acumulada del año a 31,5%, el menor nivel en ocho años desde el 24,8% de 2017, y todavía por encima de los números del último Gobierno de Cristina Fernández. La suba responde principalmente a los precios regulados, que avanzaron 3,3% por incrementos en transporte y energía. El IPC núcleo subió 3%, mientras que los estacionales apenas registraron 0,6%.

La tendencia alcista se mantiene desde mayo, con el índice acercándose al 3% mensual y superando los valores previos: 1,6% en junio, 1,9% en julio y agosto, 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre y 2,7% en noviembre. Diciembre cierra así el último relevamiento con la canasta anterior. Desde enero, el INDEC aplicará la nueva basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-18, que pondera más los servicios públicos y privados, y menos los alimentos y vestimenta.

Entre las divisiones, Transporte lideró con un alza del 4%, seguido por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles al 3,4%, y Comunicación al 3,3%. Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 3,1%, por encima del promedio general, junto con Restaurantes y hoteles al 3,2%. Bebidas alcohólicas y tabaco igualaron el IPC al 2,8%.

Otros rubros quedaron por debajo: Bienes y servicios varios al 2,6%, Recreación y cultura al 2,5%, Salud al 2,1%, Equipamiento y mantenimiento del hogar al 2%, Prendas de vestir y calzado al 1,1%, y Educación al 0,4%. Este dato establece un piso para el nuevo esquema de flotación del dólar.